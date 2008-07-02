Ціну на газ для населення з 1 липня не підніматимуть

Міністерство палива і енергетики України заявляє, що підвищення цін на природний газ для населення з 1 липня не буде.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України з посиланням на офіційну заяву міністра палива і енергетики Юрія ПРОДАНА.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін постановою від 25 червня №585 рекомендував Національній комісії регулювання електроенергетики переглянути тарифи обласних газопостачальних компаній на послуги з розподілу і транспортування і роздрібні ціни на газ для населення з 1 липня.

НКРЕ рекомендовано переглянути роздрібні ціни на газ для населення з урахуванням наступних рівнів граничних цін:

за умови, що рівень споживання не перевищує 2500 куб. м на рік - 367 грн. за 1 тис. куб. м;

за умови, що рівень споживання не перевищує 6000 куб. м на рік - 546 грн. за 1 тис. куб. м;

за умови, що рівень споживання не перевищує 12000 куб. м на рік - 1112 грн. за 1 тис. куб. м;

за умови, що рівень споживання перевищує 12000 куб. м на рік - 1329 грн. за 1 тис. куб. м.

Таким чином, рівень граничних цін на газ для побутових споживачів було підвищено Кабміном на 8,3-13,8% залежно від обсягів споживання.

Ціни на газ для населення не переглядалися з кінця 2006 року, тоді як витрати газовидобувних і газотранспортних підприємств суттєво зросли.