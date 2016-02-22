Ситуація на Майдані залишається спокійною, жодних акцій на сьогодні не анонсовано
10:10, 22 лютого 2016Суспільство
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Ситуація на Майдані Незалежності у Києві станом на ранок 22 лютого залишається спокійною.
На Майдані перебувають близько 50 осіб / Фото УНІАН
Наразі на Майдані перебувають близько 40-50 осіб, передає телеканал "112 Україна".
Зазначається, що люди розбили тут наметове містечко, що налічує близько 10 наметів. Також тут облаштовані пункти обігріву.
"Поки жодних анонсованих подій на сьогодні немає", - йдеться у повідомленні.
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Раніше УНІАН повідомляв, що в цілому ніч на Майдані Незалежності минула спокійно. У центрі столиці України ночували близько 30 осіб. Люди гріються біля вогнищ і встановлених наметів.
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