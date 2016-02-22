Радикали з готелю "Козацький" перебралися до казарм "Азова" поблизу Майдану

У готелі переконують, що вони жодної матеріальної шкоди не завдали, передає ТСН.

Загалом ніч на Майдані Незалежності минула спокійна. У центрі столиці України ночували приблизно 30 осіб. Люди гріються біля вогнищ і встановлених наметів. Вони небагатослівні, адже більшість ховається від камер і відмовляється розмовляти.

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За словами інших активістів, основна їхня вимога – перезавантаження влади, а саме відставка уряду, імпічмент президента і розслідування розстрілів на Євромайдані.

Як повідомляв УНІАН, представники «Революційних правих сил» (РПС) заявили про створення патріотичного руху з числа учасників Революції Гідності та АТО для реалізації ідеалів Майдану мирним шляхом. 20 лютого представники РПС провели збори у приміщенні готелю «Козацький» і почали встановлювати намети на Майдані.