Голова Нацбанку про бюджет, дефіцит, додаткові доходи і нараду у Ющенка

Національний банк України дотримується позиції, що додаткові доходи повинні йти переважно на покриття дефіциту держбюджету 2008 року, і така позиція закріплена в меморандумі між урядом і НБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив голова Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ, який брав участь у сьогоднішній нараді у Президента України Віктора ЮЩЕНКА з питання змін до держбюджету.

«У меморандумі написано, що всі додаткові надходження мають бути спрямовані на покриття дефіциту бюджету, тобто, витратна частина повинна бути забезпечена», - відзначив В.СТЕЛЬМАХ, кажучи про додаткові 30,4 млрд. грн. очікуваних надходжень до бюджету.

Також В.СТЕЛЬМАХ наголосив, що кошти від приватизації (уряд очікує 8,6 млрд. грн. - УНІАН) необхідно використовувати для капітального та інвестиційного розвитку економіки, а не на інші цілі, і нагадав при цьому, що уряд очікує додатково одержати 30,4 млрд. грн. доходів.

Разом з тим, голова НБУ відзначив, що бюджет, який розроблений урядом, «дає надійні соціальні стандарти цього року».

В.СТЕЛЬМАХ також повідомив, що на сьогоднішній нараді у Президента детально обговорювалося питання інфляції.

«Питання у всіх одне: яких до кінця року вжити заходів, аби утримати інфляцію в параметрах, які були б щадними для соціальних стандартів, передбачених у бюджеті поточного року», - сказав керівник НБУ.

Нагадаємо, 27 червня Кабінет Міністрів прийняв за основу концепцію змін до державного бюджету на 2008 рік.

Доходи держбюджету на цей рік затверджено в розмірі 215 млрд. 359,4 млн. грн. (загальний фонд - 168 млрд. 738,7 млн. грн., спецфонд - 46 млрд. 393,7 млн. грн.).

Витрати - 232 млрд. 372 млн. грн. (загальний фонд - 186 млрд. 738,6 млн. грн., спецфонд - 45 млрд. 633,4 млн. грн.).

Дефіцит держбюджету - 18 млрд. 822 млн. грн.