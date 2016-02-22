Верховний суд Чечні продовжив утримання під вартою українцям Карпюку та Клиху

Як зазначається в повідомленні Євромайдан SOS, «продовження запобіжного заходу суд мав розглядати пізніше, але неочікувано вирішив зробити це саме в суботу». Захист українців пов'язує це «з бажання російського правосуддя попередити зустріч обвинувачених громадян України з українським консулом».

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Євромайдан SOS нагадує, що минулого тижня російський Правозахисний центр Меморіал визнав Клиха і Карпюка політичними в'язнями.

Як повідомляв УНІАН, Карпюка російські спецслужби викрали у березні 2014 року. Клих був затриманий у серпні 2014 року в російському місті Орел.

Наприкінці серпня 2015 р. у Слідчому комітеті РФ заявили про направлення до суду кримінальної справи стосовно Карпюка і Клиха за звинуваченням в участі в боях проти російських військових у Чечні на боці місцевих ополченців у 1990-х роках.

12 жовтня 2015 року у Верховному суді Чеченської Республіки почався розгляд кримінальної справи по суті.

Адвокати обвинувачених Докка Іцлаєв, Марина Дубровіна та Ілля Новіков наголосили, що безпідставність звинувачень стосовно Карпюка і Клиха може підтвердити багато людей.

5 лютого юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Надія Волкова, яка представляє інтереси Карпюка та Клиха в Європейському суді з прав людини, повідомила на брифінгу в Києві, що незаконно утримувані в Росії громадяни України Карпюк та Клих звернуться зі скаргою до Європейського суду з прав людини щодо застосування до них катувань з боку правоохоронних органів РФ.

За її словами, щодо обох були проведені судово-медичні експертизи, висновки цих експертиз є сумнівними. Зокрема, обидва скаржилися на застування до них електричного струму, але експерти не спромоглися встановити зв’язок між тілесними ушкодженнями, які вони отримали внаслідок застосування електричного струму, та природою їхнього походження.

В обох випадках судмедекспертиза засвідчила, що на тілах обох в’язнів є тілесні ушкодження.

Волкова заявила, що юристи Української Гельсінської спілки будуть скаржитися в Європейський суд з прав людини і подаватимуть цей аргумент