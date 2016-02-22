Верховний суд Чечні продовжив утримання під вартою українцям Карпюку та Клиху
Верховний суд Чеченської Республіки продовжив запобіжний захід українцям Миколі Карпюку та Станіславу Клиху до 27 травня 2016 року.
Як зазначається в повідомленні Євромайдан SOS, «продовження запобіжного заходу суд мав розглядати пізніше, але неочікувано вирішив зробити це саме в суботу». Захист українців пов'язує це «з бажання російського правосуддя попередити зустріч обвинувачених громадян України з українським консулом».
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Євромайдан SOS нагадує, що минулого тижня російський Правозахисний центр Меморіал визнав Клиха і Карпюка політичними в'язнями.
Як повідомляв УНІАН, Карпюка російські спецслужби викрали у березні 2014 року. Клих був затриманий у серпні 2014 року в російському місті Орел.
Наприкінці серпня 2015 р. у Слідчому комітеті РФ заявили про направлення до суду кримінальної справи стосовно Карпюка і Клиха за звинуваченням в участі в боях проти російських військових у Чечні на боці місцевих ополченців у 1990-х роках.
12 жовтня 2015 року у Верховному суді Чеченської Республіки почався розгляд кримінальної справи по суті.
Адвокати обвинувачених Докка Іцлаєв, Марина Дубровіна та Ілля Новіков наголосили, що безпідставність звинувачень стосовно Карпюка і Клиха може підтвердити багато людей.
5 лютого юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Надія Волкова, яка представляє інтереси Карпюка та Клиха в Європейському суді з прав людини, повідомила на брифінгу в Києві, що незаконно утримувані в Росії громадяни України Карпюк та Клих звернуться зі скаргою до Європейського суду з прав людини щодо застосування до них катувань з боку правоохоронних органів РФ.
За її словами, щодо обох були проведені судово-медичні експертизи, висновки цих експертиз є сумнівними. Зокрема, обидва скаржилися на застування до них електричного струму, але експерти не спромоглися встановити зв’язок між тілесними ушкодженнями, які вони отримали внаслідок застосування електричного струму, та природою їхнього походження.
В обох випадках судмедекспертиза засвідчила, що на тілах обох в’язнів є тілесні ушкодження.
Волкова заявила, що юристи Української Гельсінської спілки будуть скаржитися в Європейський суд з прав людини і подаватимуть цей аргумент