"Чеченська справа" українців Клиха та Карпюка може завершитися виправдальним вироком - адвокати

Про це під час брифінгу в Києві заявили адвокати обвинувачених Докка Іцлаєв, Марина Дубровіна та Ілля Новіков.

Але, за їхніми словами, українська влада має докласти до цього певних зусиль і допогти українцям.

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«Наше основне завдання - спробувати зібрати докази того, що ані Микола Карпюк, ані Станіслав Клих не скоїли злочинів, які їм інкримінують. Тому ми хотіли б донести до української громадськості і, особливо, української влади, що стороні захисту дуже необхідна їхня допомога, без якої ми мало що зможемо зробити у Грозному», - підкреслив Іцлаєв.

Адвокати зазначили, що багато людей можуть підтвердити безпідставність обвинувачень. Список цих людей існує, і його вже передано владі.

«Тобто, в української влади є можливість спростувати звинувачення, які пред’явлені нашим підзахисним, відповідна процедура передбачена. Запит було направлено у червні 2015 року, але й досі відповіді з України на цей запит не було», - зазначив захисник.

Крім того, адвокати зауважили, що було б правильним порушити кримінальні справи за фактом викрадення Карпюка і Клиха і тортур над ними.

За словами захисту, попри стриманий оптимізм, ситуація нині досить складна. Саме тому зараз вони збирають матеріали для позову в Європейський суд з прав людини – на той випадок, якщо суд в Грозному, який відбуватиметься за участі присяжних, все ж винесе обвинувальний вирок.

Як повідомляв УНІАН, Карпюка російські спецслужби викрали у березні 2014 року. Клих був затриманий у серпні 2014 року в російському місті Орел.

Наприкінці серпня 2015 р. у Слідчому комітеті РФ заявили про спрямування до суду кримінальної справи стосовно Карпюка і Клиха за звинуваченням в участі в боях проти російських військових у Чечні на стороні місцевих ополченців у 1990-х роках.

За версією російського слідства, на початку 1990-х років на території України була створена воєнізована політична організація праворадикального спрямування «УНА-УНСО», що дотримується націоналістичної ідеології, однією з цілей і завдань якої була протидія російській владі у будь-якій формі і знищення громадян РФ російської національності".

Слідчі стверджують, що, «поділяючи зазначені цілі і завдання, к зазначений час на території України до її складу увійшли громадяни України Карпюк, Клих, Олександр Малофєєв, Олександр Музичко та інші особи».

«Так, виконуючи накази керівників банди, Карпюк спільно з Музичком очолили банду під назвою «Вікінг», до якої також увійшли учасники «УНА-УНСО» Дмитро Ярош, Юрій Долженко, Олександр Малофєєв, Станіслав Клих та інші особи», - заявили російські слідчі.

Вони також стверджували, що у період з грудня 1994 до січня 1995 року Карпюк, Клих, Малофєєв спільно з іншими учасниками банди неодноразово брали активну участь у бойових зіткненнях з військовослужбовцями ЗС РФ на території президентського палацу, площі «Минутка» та залізничного вокзалу міста Грозного, в ході яких вбили не менш як 30 військовослужбовців і не менш як 13 поранили.

12 жовтня 2015 року у Верховному суді Чеченської Республіки почався розгляд кримінальної справи по суті.

Клих і Карпюк були заарештовані понад рік тому, і за цей час до них жодного разу не був допущений консул України. 26 жовтня після чергового судового засідання український консул вперше відвідав українців у СІЗО.