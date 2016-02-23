Апеляція на рішення суду щодо поліцейського Олійника буде розглядатися 25 лютого - адвокат
Розгляд апеляційної скарги на ухвалу Печерського районного суду, який заарештував на два місяці поліцейського Сергія Олійника, який підозрюється у навмисному вбивстві підлітка, що перебував у BMW, відбудеться 25 лютого.
Про це УНІАН повідомив адвокат Олійника Ростислав Пукало.
«Розгляд оскарження постанови суду відбудеться 25 лютого в Апеляційному суді міста Києва», - сказав адвокат. Він уточнив і час розгляду справи - 13:45.
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Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який в компанії трьох інших чоловіків в нетверезому стані перебував в цьому авто.
Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження.
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Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов'язків до закінчення розслідування виробництва, а одному з них - Сергій Олійнику пред'явлено звинувачення в перевищенні повноважень і умисному вбивстві підлітка. Печерський районний суд заарештував його на два місяці.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав арешт патрульного «спробою дискредитації поліції».