Апеляція на рішення суду щодо поліцейського Олійника буде розглядатися 25 лютого - адвокат

Про це УНІАН повідомив адвокат Олійника Ростислав Пукало.

«Розгляд оскарження постанови суду відбудеться 25 лютого в Апеляційному суді міста Києва», - сказав адвокат. Він уточнив і час розгляду справи - 13:45.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який в компанії трьох інших чоловіків в нетверезому стані перебував в цьому авто.

Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

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Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов'язків до закінчення розслідування виробництва, а одному з них - Сергій Олійнику пред'явлено звинувачення в перевищенні повноважень і умисному вбивстві підлітка. Печерський районний суд заарештував його на два місяці.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав арешт патрульного «спробою дискредитації поліції».