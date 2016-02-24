Amnesty International: Воєнні злочини на Донбасі здійснювали обидві сторони конфлікту

Про це сказав на брифінгу в Києві дослідник з прав людини Amnesty International в Молдові, Україні та Білорусі Красімір Янков, представляючи річний звіт організації щодо прав людини у світі у 2015-2016 роках.

«Обидві сторони скоювали воєнні злочини, в тому числі тортури та жорстоке поводження з ув’язненими. Згідно з повідомленнями, які ми підтвердили нашими дослідженнями, сепаратисти навмисно вбивали українських військовополонених»,- наголосив Янков.

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Він нагадав про вбивство сепаратистами одного із захисників Донецького аеропорту Ігоря Брановицького, який потрапив в полон до сепаратистського батальйону «Спарта» 21 січня 2015 року. За словами Янкова, під час допитів Брановицького били до втрати свідомості, а згодом командир батальйону Арсеній Павлов, відомий як Моторола, вистрелив йому в голову. Потім Моторола також зізнався, що вбив ще 15 українських військових.

Крім того, Янков нагадав, що українських військових Андрія Колесника, Альберта Саруханяна та Сергія Слісаренка востаннє бачили живими на відеозапису взяття їх у полон в селищі Красний Партизан 22 січня 2015 року.

«Вони загинули невдовзі від вогнепальних поранень з близької відстані»,- зазначив дослідник Amnesty International.

«На жаль, таке жорстоке поводження з полоненими відбувається не тільки з боку сепаратистів. Колишній полонений розповів нам, що він кілька тижнів провів у переповненій камері в підвальному приміщенні неподалік села Великомихайлівка, яке було базою воєнізованого угрупування «Правий сектор»,- повідомив Янков.

За його словами, до звільнення цього чоловіка у 2015 році та ще щонайменше 12 чоловіків і однієї жінки, які були ув’язнені в одній камері, їх щоденно били та піддавали іншим видам жорстокого поводження.

«Представник «Правого сектора» підтвердив нам цю практику затримань сепаратистів, проте заперечив усі твердження про жорстоке поводження з полоненими. Проте інше анонімне джерело підтвердило ці твердження»,- додав Янков.

У свою чергу виконавчий директор Amnesty International Тетяна Мазур зауважила, що треба бути дуже наївним, аби сподіватися, що будь-які збройні конфлікти відбуваються з порушеннями лише з боку однієї сторони.

«На жаль, будь-який конфлікт характеризується тим, що порушення міжнародного гуманітарного права і воєнні злочини здійснюються обома сторонами конфлікту. Ми вважаємо своїм обов’язком не мовчати про порушення, які здійснюються, зокрема, і українською стороною, тому що рано чи пізно ці факти все одно стануть відомими», - сказала вона.