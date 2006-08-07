Від Говерли до Нижнього Новгорода за три роки

Корпорація "Богдан" планує до кінця 2009 року побудувати завод із виробництва автобусів у Нижньому Новгороді (Росія). Про це повідомив президент Корпорації "Богдан" Олег СВИНАРЧУК у неділю під час символічного встановлення прапорів Корпорації "Богдан" і компаній, які входять до її складу, на найвищій вершині України – Говерлі (висота 2061 м).

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, окрім експорту готової продукції, Корпорація планує будувати власні виробництва за межами України.

«Щодня набирає обертів проект Корпорації «Богдан» із будівництва автобусного заводу в Російській Федерації. Зараз ведуться активні переговори, і ми розраховуємо прийняти його в експлуатацію до кінця 2009 року», – сказав О.СВИНАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, Корпорація "Богдан" планує до 2010 року збільшити обсяги виробництва і реалізації автотехніки в 6,6 раза, порівняно з 2005 роком – до 269 тис. одиниць, і зайняти 39% автомобільного ринку України.

Довідка УНІАН. Виробництво автобусів «Богдан» почалося в 1999 році. Особливість конструкції автобусів «Богдан» полягає у використанні єдиної агрегатної бази Isuzu (Японія).