Депутат Гірник доказує, що він не слон

Народний депутат, член фракції «Наша Україна», голова Івано-Франківської обласної організації Конгресу українських націоналістів Євген ГІРНИК заперечує повідомлення у ЗМІ, що він голосував за уряд Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську в офісі партійної організації.

«Це викликає інтерес, і я розкажу цю історію, - наголосив народний депутат. - Справа в тому, що я залишив залу Верховної Ради ще до голосування за прем’єра ЯНУКОВИЧА. Я зрозумів, що це буде його тріумф, квіти, оплески і таке інше, тому не хотілося бути присутнім, бути приниженим при цій процедурі».

Є.ГІРНИК стверджує, що, «покинувши залу, і в телекадрах було видно, як я покидав залу, я не голосував, і це зафіксовано в електронній системі рада».

Щодо голосування за уряд він повідомив наступне: «Я покинув залу пів на дванадцяту вечора, я був відсутній у залі, і зранку (в суботу, 5 серпня) поїхав додому (в Івано-Франківськ). І тільки вчора стало відомо, що моє прізвище числиться серед тих, хто голосував за уряд”.

За словами Є.ГІРНИКА, він сьогодні зранку з’ясовував ситуацію, “мої помічники в Києві виясняють: чи це помилка системи “Рада” чи хтось із колег скористався моєю карткою. Я не забрав з собою картку. З цього приводу я написав заяву: якщо це підтвердиться, щоб мій голос “за” голосування за уряд не зараховувався» .

«Я потрапив у ситуацію, що мушу доказувати, що я не слон і, очевидно, за це мушу принести вибачення, - наголосив Є.ГІРНИК. - Я ніколи не збирався голосувати за ЯНУКОВИЧА і за його уряд також Я не проглядав результатів голосування за уряд. Знаю точно, що ніхто з «Нашої України» від Івано-Франківщини не голосував за уряд».

Довідка УНІАН. Під час голосування у ВР постанови про призначення В.ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром Є.ГІРНИК, згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті ВР, був відсутнім. Водночас Є.ГІРНИК, як свідчать дані поіменного голосування, розміщені на сайті ВР, проголосував “за” постанову “Про формування складу Кабінету Міністрів”, якою було затверджено склад нового уряду.