Завтра у Києві можливий град

Завтра на більшій частині території Україні місцями очікуються дощі, грози, в окремих пунктах град.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у південній частині та східних областях України температура повітря вночі становитиме 17-22°, вдень 26-31°, на сході та в Призов’ї місцями 33-36°.

У північних і в західних областях температура вночі 12-17°, вдень 19-24°, у центральних областях місцями до 28°.

9-10 серпня у південній частині та східних областях мінлива хмарність. Окремі грозові дощі. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 26-31°.

На решті території хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, місцями грози (10 серпня у північних та центральних областях без істотних опадів). Температура вночі 12-17°, в західних областях місцями 8-10° тепла; вдень 19-24°, в центральних, а 10 серпня і в північних областях 22-27°.

11-16 серпня у південній, східній частині країни та на Дніпропетровщині окремі грозові дощі. Температура 11-12 серпня суттєво не зміниться, 13-16 серпня дещо підвищиться.

На решті території короткочасні дощі, місцями грози. Температура 11-12 серпня суттєво не зміниться.

Завтра у Києві та області хмарно з проясненнями. Очікуються дощі (вночі сильні дощі), грози, подекуди слабкий град. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 20-22°, по області вночі 12-17°, вдень 19-24°.

9-10 серпня у столиці та області хмарно з проясненнями. 9 серпня короткочасні дощі, місцями грози, 10 серпня без істотних опадів. Температура вночі 12-17°; вдень 9 серпня 19-24°, 10 серпня 22-27°.

11-12 серпня короткочасні дощі, місцями грози. Температура суттєво не зміниться.