Українці у Європі провели акції протесту проти російської агресії
19:18, 28 лютого 2016Суспільство
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У Португалії, Іспанії, Італії, Франції та інших країнах Європи 28 лютого пройшли акції на знак протесту проти агресії Росії в Україні, яка розпочалася 2 роки тому.
На акції протесту вийшли українці, які проживають в Парижі \ @STsegolko
Учасники акцій, більшість з яких є представниками українських громад у цих країнах тримали у руках синьо-жовті прапори та стяги Євросоюзу, передає радіо "Свобода".
Читайте такожПорошенко: Україна має сусіда, який заперечує саме наше право на існуванняНа акції протесту у Лісабоні була присутня посол України Інна Огнівець, яка розповіла про факти російської агресії в Україні.
Європа виступила проти російської агресії в Україні
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