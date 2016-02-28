Українці у Європі провели акції протесту проти російської агресії

У Португалії, Іспанії, Італії, Франції та інших країнах Європи 28 лютого пройшли акції на знак протесту проти агресії Росії в Україні, яка розпочалася 2 роки тому.

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