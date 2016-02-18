Рада закликала міжнародне співтовариство засудити насильницькі дії РФ і посилити тиск на неї

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій парламентом постанові про звернення Верховної Ради до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої агресії Російської Федерації проти України (№4042). Документ підтримали 236 народних депутатів із 303, зареєстрованих у сесійній залі.

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У зверненні зазначається, що український парламент звертається до міжнародного співтовариства із закликом засудити насильницькі дії РФ на території України та сприяти посиленню політико-дипломатичного тиску на російську окупаційну владу з метою відновлення юрисдикції України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Також Верховна Рада закликає міжнародне співтовариство продовжувати чинити тиск на Російську Федерацію як країну, що грубо порушує Статут ООН, Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештський меморандум), Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 року до остаточного повернення цієї держави у міжнародно-правове поле.

Водночас ВР вітає прийняту 4 лютого 2016 року Європейським парламентом резолюцію, у якій рішуче засуджується незаконна анексія Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і вказується на безпрецедентно критичну ситуацію із дотриманням прав людини на півострові, системні атаки російської окупаційної влади на основоположні права і свободи усіх незгодних з її політикою, у першу чергу, кримських татар та етнічних українців, наголошується на придушенні будь-яких демократичних проявів і свобод у Криму, включаючи припинення функціонування вільних засобів масової інформації.

Крім того, парламент України підтримує позицію Європарламенту щодо необхідності започаткування міжнародного переговорного механізму з відновлення українського суверенітету шляхом деокупації АР Крим і Севастополя у форматі "Женева плюс" із безпосереднім залученням до цього процесу інституцій Європейського Союзу.