В СБУ розповіли про ще одну справу проти "азовця" Краснова, відкриту в 2014 році

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук сьогодні на брифінгу.

"Нашими слідчими у повному обсязі дотримувалися усі вимоги Кримінального процесуального кодексу, в тому числі щодо надання Краснову послуг адвоката. І протягом визначеного законодавством терміну - 72 години, судом буде обрано запобіжний захід пану Краснову", - заявив Ткачук.

При цьому представник СБУ повідомив, що Краснов обвинувачується і в іншій справі, пов'язаній також з ознаками злочину, передбаченого статтею 263 ККУ (незаконне зберігання зброї).

"Ця справа наразі розглядається в суді... 21 травня 2014 року у помешканні Краснова проводилися слідчі дії, проводився обшук, під час якого був виявлений також цілий арсенал зі зброєю", - сказав Ткачук.

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За його словами, у липні 2014 року Краснова звільнили під заставу, і потім він вступив до добровольчого руху.

Ткачук відзначив, що затримання Краснова викликало суспільний резонанс, і у зв'язку з цим в СБУ здивовані. "Тому що коли служба арештовує власних співробітників, полковників, підполковників, то такого резонансу і такої уваги до таких подій чомусь немає", - сказав Ткачук.

Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого на Київщині. В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест облашували схрон з вибухівкою.

"Краснов разом із Шелест були затримані на автозаправці одразу після закладення тайника, схрону, біля села Щасливе на трасі Київ-Харків", - заявив керівник апарату голови СБУ.

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У свою чергу адвокат Краснова Андрій Мамалига заявив, що співробітники СБУ застосовували до його підзахисного тортури, вимагаючи зізнань про схованку зі зброєю.

Тим часом представники батальйону “Азов” другий день пікетують будівлю столичної СБУ з вимогою звільнити Краснова.