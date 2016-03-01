В Україні оголошено штормове попередження: очікується сильний вітер та зливи

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"Вдень 1 березня на більшій частині території країни пориви вітру 15-20 м/с, на крайньому заході сильні дощі", - зазначається у повідомленні.

Крім того, штормове попередження оголошено й у Києві та області, де пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

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