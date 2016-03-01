В Україні оголошено штормове попередження: очікується сильний вітер та зливи
08:51, 01 березня 2016Суспільство
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У столиці сьогодні очікується сильний туман, видимість 200-500 м.
Українців чекають сильні пориви вітру та дощі / Фото УНІАН
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
"Вдень 1 березня на більшій частині території країни пориви вітру 15-20 м/с, на крайньому заході сильні дощі", - зазначається у повідомленні.
Крім того, штормове попередження оголошено й у Києві та області, де пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Читайте такожВ Закарпатській області оголошено штормове попередження з приводу паводка та лавинонебезпекиВчора УНІАН повідомляв, що 1 березня у Києві очікується вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла, пориви вітру до 15-20 м/с.
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