З першим днем березня в Києві почнеться справжня весна: температура підніметься до 8° тепла
18:03, 29 лютого 2016Суспільство
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Завтра в Києві буде хмарно з проясненнями, часом дощ.
Завтра в Україну прийде справжня весна / flickr.com/photos/isasza
У вівторок, 1 березня, у Києві очікується вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла, пориви вітру до 15-20 м/с.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра в Києві буде хмарно з проясненнями, часом дощ.
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