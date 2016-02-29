З першим днем березня в Києві почнеться справжня весна: температура підніметься до 8° тепла

У вівторок, 1 березня, у Києві очікується вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла, пориви вітру до 15-20 м/с.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра в Києві буде хмарно з проясненнями, часом дощ.