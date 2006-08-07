За що майор В. убив Руслана Пащенка

Міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО призначив комісію Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України, яка розслідуватиме вбивство солдата у військовій частині в Полтавській області.

Про це УНІАН повідомили в управлінні прес-служби Міноборони.

Комісію очолить начальник штабу Командування сил підтримки Збройних сил України генерал-майор Василь МЕДВІДЬ.

Командир військової частини, де сталася надзвичайна подія, полковник Ігор ІВАНЧЕНКО відсторонений від посади.

Крім цього, після роботи комісії за неналежне забезпечення правопорядку і військової дисципліни будуть прийняті рішення включно до звільнення з військової служби відповідних керівників, яким підпорядкована військова частина, підкреслили в Міноборони.

Як повідомлялося, 6 серпня у військовій частині Командування сил підтримки ЗС України, що дислокується у с.Селещина Полтавської області, майор вистрелив у голову рядовому, який від рани помер у лікарні.

Попередньо встановлено, що черговий частини майор В. розмовляв з радіотелеграфістом вузла зв’язку рядовим Русланом Пащенком. Під час розмови між ними виникла суперечка. Діставши табельну зброю, майор В. зробив постріл в голову рядового.

Важкопораненого Р.Пащенка автомобілем швидкої медичної допомоги терміново було доставлено до лікарні. Під час хірургічної операції від отриманого поранення рядовий помер.

На даний час офіцер утримується у камері тимчасово затриманих Полтавського зонального відділу Військової служби правопорядку у ЗС України. Військовою прокуратурою Полтавського гарнізону щодо майора В. порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.