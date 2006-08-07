За що майор В. убив Руслана Пащенка
Міністр оборони призначив комісію для розслідування вбивства солдата
Міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО призначив комісію Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України, яка розслідуватиме вбивство солдата у військовій частині в Полтавській області.
Про це УНІАН повідомили в управлінні прес-служби Міноборони.
Комісію очолить начальник штабу Командування сил підтримки Збройних сил України генерал-майор Василь МЕДВІДЬ.
Командир військової частини, де сталася надзвичайна подія, полковник Ігор ІВАНЧЕНКО відсторонений від посади.
Крім цього, після роботи комісії за неналежне забезпечення правопорядку і військової дисципліни будуть прийняті рішення включно до звільнення з військової служби відповідних керівників, яким підпорядкована військова частина, підкреслили в Міноборони.
Як повідомлялося, 6 серпня у військовій частині Командування сил підтримки ЗС України, що дислокується у с.Селещина Полтавської області, майор вистрелив у голову рядовому, який від рани помер у лікарні.
Попередньо встановлено, що черговий частини майор В. розмовляв з радіотелеграфістом вузла зв’язку рядовим Русланом Пащенком. Під час розмови між ними виникла суперечка. Діставши табельну зброю, майор В. зробив постріл в голову рядового.
Важкопораненого Р.Пащенка автомобілем швидкої медичної допомоги терміново було доставлено до лікарні. Під час хірургічної операції від отриманого поранення рядовий помер.
На даний час офіцер утримується у камері тимчасово затриманих Полтавського зонального відділу Військової служби правопорядку у ЗС України. Військовою прокуратурою Полтавського гарнізону щодо майора В. порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.