Адвокат про арештовані рахунки Януковича: Ніяких мільярдів немає

Про це заявив адвокат колишнього президента Віталій Сердюк, повідомляє "Главком".

"У матеріалах справи немає документів про арешт мільярдів. Ні за кордоном, ні в Україні", - заявив адвокат.

Читайте такожАдвокат Януковича заявляє, що ГПУ не зацікавлена в показаннях біглого екс-президента

За його словами, на даний момент заарештовано 28 мільйонів гривень та 50 тисяч гривень "на пенсійному" Януковича.

"Вони офіційно задекларовані, але зараз заарештовані, і будуть знаходитися на рахунку до закінчення слідства у справі, до винесення судом вироку", - зазначив Сердюк.

Читайте такожЯнукович готовий повернутися в Україну в якості президента - адвокат

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся в правоохоронні органи з проханням прискорити роботу з конфіскації 1,5 млрд дол., які були арештовані в 2014 році в рамках розслідувань діяльності компаній, близьких до екс-президента Віктора Януковича. Він підкреслив, що будь-які спроби вивести ці кошти з країни повинні припинятися різко. У той же час, Яценюк нагадав, що вже тричі звертався в правоохоронні органи з проханням повернути гроші в бюджет, але з причини триваючого суду передача коштів не відбувається.

Державна служба фінансового моніторингу України у червні 2014 року повідомила про арешт коштів у розмірі близько 1,5 млрд дол. на рахунках компаній, близьких до екс-президента Віктора Януковича. За інформацією служби, значна частина цих грошей через офшори поверталася в Україну у вигляді фіктивних інвестицій і спрямовувалася на купівлю облігацій внутрішньої держпозики.