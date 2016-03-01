Адвокат про арештовані рахунки Януковича: Ніяких мільярдів немає
У біглого екс-президента Віктора Януковича заарештовано всього лише два рахунки і приватний будинок, придбаний за особисті кошти на території Межигір'я.
Про це заявив адвокат колишнього президента Віталій Сердюк, повідомляє "Главком".
"У матеріалах справи немає документів про арешт мільярдів. Ні за кордоном, ні в Україні", - заявив адвокат.
Читайте такожАдвокат Януковича заявляє, що ГПУ не зацікавлена в показаннях біглого екс-президента
За його словами, на даний момент заарештовано 28 мільйонів гривень та 50 тисяч гривень "на пенсійному" Януковича.
"Вони офіційно задекларовані, але зараз заарештовані, і будуть знаходитися на рахунку до закінчення слідства у справі, до винесення судом вироку", - зазначив Сердюк.
Читайте такожЯнукович готовий повернутися в Україну в якості президента - адвокат
Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся в правоохоронні органи з проханням прискорити роботу з конфіскації 1,5 млрд дол., які були арештовані в 2014 році в рамках розслідувань діяльності компаній, близьких до екс-президента Віктора Януковича. Він підкреслив, що будь-які спроби вивести ці кошти з країни повинні припинятися різко. У той же час, Яценюк нагадав, що вже тричі звертався в правоохоронні органи з проханням повернути гроші в бюджет, але з причини триваючого суду передача коштів не відбувається.
Державна служба фінансового моніторингу України у червні 2014 року повідомила про арешт коштів у розмірі близько 1,5 млрд дол. на рахунках компаній, близьких до екс-президента Віктора Януковича. За інформацією служби, значна частина цих грошей через офшори поверталася в Україну у вигляді фіктивних інвестицій і спрямовувалася на купівлю облігацій внутрішньої держпозики.