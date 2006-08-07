Підприємства взагалі не можуть купувати молоко

Українська аграрна конфедерація вважає дії уряду по встановленню мінімальних закупівельних цін на молоко непрофесійними і непослідовними. Про це сьогодні на прес-конференції заявив президент УАК Леонід КОЗАЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «уряд підняв ціну проти ринкової, і зафіксував. Цією постановою («Про затвердження мінімально допустимого рівня цін на молоко і вершки на 2006 рік» від 24 липня 2006 р. №1003 - УНІАН) вона також встановила норми, за якими підприємства, котрі не дотримуються зафіксованих цін на високому рівні, каратимуться шляхом штрафів, застосуванням інших санкцій, введених податковою адміністрацією».

«Ми вважаємо такі дії непрофесійними і непослідовними. Ми маємо сьогодні висновки ряду юридичних компаній, які стверджують, що така постанова Кабінету Міністрів може бути відмінена в судовому порядку», - повідомив Л.КОЗАЧЕНКО.

Л.КОЗАЧЕНКО додав, що УАК сьогодні закликає новий уряд відмінити постанову «Про затвердження мінімально допустимого рівня цін на молоко і вершки на 2006 рік» і вжити заходів, які реально дають можливість не допускати падіння ціни на молоко.

Л.КОЗАЧЕНКО зазначив, що результатом дії постанови про мінімальні ціни стало те, що тільки за останній тиждень ціни на молоко впали приблизно на 12%». «Це пов`язано з тим, що більшість підприємств молокопереробної галузі взагалі не може купувати молоко. Вони закриваються, зупиняються», - сказав президент УАК. В результаті, на ринку - ще більша пропозиція молока, а слідом - подальше падіння цін, уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою (№1003 від 24 липня ц.р.) затвердив мінімально допустимий рівень цін на молоко і вершки на 2006 рік. Мінімально допустимий рівень цін (виходячи з базисних норм на жир і білок) на молоко вищого сорту встановлений у розмірі 1250 грн. за 1 тонну, на молоко першого сорту - 1200 грн./т, молоко другого сорту - 1000 грн./т, на вершки з 10% вмістом жиру - 4 080 грн./т.