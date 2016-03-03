Кабмін виплатить ветеранам Другої світової війни аж по 3 тисячі гривень

Про це повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики.

"Кабінет міністрів ухвалив постанову "Деякі питання виплати у 2016 році разової грошової допомоги, передбаченої законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту" та "Про жертв нацистських переслідувань", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає прес-служба, ухваленим документом встановлюються розміри і порядок виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється дія закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також жертвам нацистських переслідувань. У повідомленні наголошується, що у 2016 році розмір виплати щорічної разової грошової допомоги порівняно з 2015 роком збільшено на 5 відсотків.

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Згідно з прийнятою постановою, виплата щорічної разової грошової допомоги передбачена у 2016 році для інвалідів війни та колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового утримання. Для інвалідів I групи розмір виплати становитиме 2975 грн, II групи - 2600 грн, III групи - 2310 грн.

Учасники бойових дій та колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язні, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, отримають по 920 грн.

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, буде виплачено по 2975 грн. Члени сімей загиблих та дружини (чоловіки) померлих інвалідів війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, отримають 465 грн.

Учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога буде виплачено по 170 грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році уряд України виділив понад 800 млн грн у рамках допомоги ветеранам Другої світової війни.

Кошти були спрямовані на забезпечення відповідного соціального рівня для ветеранів, а також на заходи, пов'язані з 71-ю річницею перемоги над нацизмом.