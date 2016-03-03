Порошенко анонсував звільнення "з хвилини на хвилину" з полону бойовиків української журналістки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу на церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2016 року сьогодні у Києві.

"Я з хвилини на хвилину чекаю дзвінка щодо визволення з полону ще одного заручника, якого майже рік тримали у підвалах і катували", - заявив Порошенко.

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Порошенко уточнив, що йдеться про українську журналістку.

"Поки що не буду називати прізвище, але вона має бути звільнена з хвилини на хвилину", - додав президент.

Нагадаємо, 20 лютого з полону бойовиків було звільнено чотирьох українців.