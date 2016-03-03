Порошенко анонсував звільнення "з хвилини на хвилину" з полону бойовиків української журналістки

12:48, 03 березня 2016
Суспільство
340 0

Президент України Петро Порошенко заявляє, що "з хвилини на хвилину" з полону бойовиків буде звільнено ще одного українського заручника.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу на церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2016 року сьогодні у Києві.

"Я з хвилини на хвилину чекаю дзвінка щодо визволення з полону ще одного заручника, якого майже рік тримали у підвалах і катували", - заявив Порошенко.

Читайте такожПроцес звільнення полонених українців розблоковано - Геращенко

Порошенко уточнив, що йдеться про українську журналістку.

"Поки що не буду називати прізвище, але вона має бути звільнена з хвилини на хвилину", - додав президент.

Нагадаємо, 20 лютого з полону бойовиків було звільнено чотирьох українців.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter