Порошенко анонсував звільнення "з хвилини на хвилину" з полону бойовиків української журналістки
12:48, 03 березня 2016Суспільство
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що "з хвилини на хвилину" з полону бойовиків буде звільнено ще одного українського заручника.
Порошенко: З полону бойовиків мають звільнити ще одного заручника / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу на церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2016 року сьогодні у Києві.
"Я з хвилини на хвилину чекаю дзвінка щодо визволення з полону ще одного заручника, якого майже рік тримали у підвалах і катували", - заявив Порошенко.
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Порошенко уточнив, що йдеться про українську журналістку.
"Поки що не буду називати прізвище, але вона має бути звільнена з хвилини на хвилину", - додав президент.
Нагадаємо, 20 лютого з полону бойовиків було звільнено чотирьох українців.
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