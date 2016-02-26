На Донбасі з полону бойовиків звільнено ще трьох українців

На Донбасі з полону бойовиків звільнено ще трьох українців.

Про це заявив президент Петро Порошенко у своєму "Твіттері". Читайте такожНа Донбасі з полону бойовиків звільнено четвертого українського військового "Щойно з полону визволили ще трьох наших співвітчизників. Невдовзі вони повернуться додому", - написав глава держави. "В найближчі дні чекаємо ще хороших новин", - додав Петро Порошенко.

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