На Донбасі з полону бойовиків звільнено ще трьох українців
13:45, 26 лютого 2016Суспільство
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На Донбасі з полону бойовиків звільнено ще трьох українців.
REUTERS
Про це заявив президент Петро Порошенко у своєму "Твіттері".
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"Щойно з полону визволили ще трьох наших співвітчизників. Невдовзі вони повернуться додому", - написав глава держави.
"В найближчі дні чекаємо ще хороших новин", - додав Петро Порошенко.
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