У Кремлі відмовляються коментувати голодування Савченко

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання щодо оголошення підсудною голодування, передає ТАСС.

"Це я не хотів би коментувати, це не питання, яке стосується нашого порядку денного", - сказав Пєсков.

Він наголосив, що судовий процес триває "і тут якісь коментарі з нашого боку навряд чи були б допустимі".

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Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили у полон бойовики, які потім примусово переправили її в Росію.

У середині грудня минулого року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодування – третє з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня держзвинувачення зажадало, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання, додавши, що процес продовжиться 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмова їй в останньому слові сприймає як порушення її прав, і з 4 березня починає сухе голодування.