В Україні можлива поява вірусу Зіка - СЕС

Про це розповів головний санітарний лікар Києва Олег Рубан, повідомляє 44.ua.

"В Україні не зафіксовано жодного випадку зараженням вірусу Зіка. На сьогоднішній день це захворювання поширене в країнах з тропічним кліматом. Україна знаходиться на перетині всіх міграційних потоків, і українці також знаходяться в цих країнах. Так що можлива реєстрація в Україні цих випадків", - заявив Рубан.

Він додав, що СЕС не рекомендує їздити в тропічні країни, особливо вагітним жінкам.

"Захворювання само протікає досить легко, воно може приносити невисоку температуру на етапі перших 2-4 днів", - розповів глава СЕС.

За його словами, комарів-переносників в Україні немає і їх укорінення неможливо.

"Хоча в літній період при високих температурах можлива циркуляція переносників в таких областях, як Одеська та Херсонська. Тому що випадки зареєстровані в Туреччині, Грузії, Болгарії, які наближені до них", - сказав Олег Рубан.

Він пояснив, що статевий шлях передачі захворювання виключається.

Як повідомляв УНІАН, у даний час розробляється відразу декілька вакцин від вірусу Зіка, до їх розробки підключилися 15 фармацевтичних компаній.

Як заявили у ВООЗ, повномасштабні випробування вакцин почнуться не раніше, ніж через півтора року.

Раніше організація попередила про зростання з настанням весни небезпеку поширення вірусу Зіка в Європі.

Найчастіше хвороба проходить безсимптомно. Небезпека вона представляє в основному для жінок, які планують завести дитину, так як може викликати мікроцефалію у деяких новонароджених. Немовлята народжуються з аномально маленькою головою і порушеннями розвитку мозку. У Бразилії з цим діагнозом вже народилися кілька тисяч дітей.