В Україні зростає кількість ВІЛ-інфікованих жінок

Останнім часом в Україні різко зросла кількість ВІЛ-інфікованих жінок, що свідчить про фемінізацію СНІДу.

Як передає кореспондент УНІАН про це на прес-конференції у Києві повідомив міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, інфікуються жінки працездатного віку - від 20 до 40 років. “Зазвичай, це жінки, які живуть з наркоманами, або ті, що працюють у сексуальній бізнесовій індустрії. Ми будемо активно працювати з цим контингентом”, – наголосив В.КНЯЗЕВИЧ.

Міністр висловив занепокоєння непоінформованістю українців про ВІЛ-інфекцію та СНІД. “Тому з наступного року ми починаємо масовану інформаційну кампанію, яка допоможе людям більше знати про ці серйозні хвороби”, – зауважив В.КНЯЗЕВИЧ.

Як міністр він висловився за жорсткі заходи стосовно тих осіб, хто, потрапивши до лікарні, не бажає проходити аналіз на ВІЛ/СНІД. “Тут не може бути жодних вольностей, бо ми усі живемо в одному суспільстві”, – наголосив В.КНЯЗЕВИЧ.

Загалом в Україні на обліку, за словами міністра, перебувають 122 тисячі ВІЛ-інфікованих. “Однак міжнародні експерти, запрошені Україною для незалежної оцінки стану справ щодо подолання ВІЛ/СНІДу, виявили, що реальна кількість ВІЛ-інфікованих – від 220 до 440 тисяч осіб”, – заявив В.КНЯЗЕВИЧ.