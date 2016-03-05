Лукаш має намір боротися з санкціями ЄС в суді

Про це у Facebook написав її адвокат Максим Райко.

"Після продовження Радою ЄС санкцій Оленою Лукаш прийнято рішення про їх оскарження в Суді ЄС у Люксембурзі", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки повідомила про "спецоперацію" із затримання Лукаш 5 листопада. Згодом з'ясувалося, що Лукаш до цього постійно перебувала в Києві і жила в будинку своєї матері.

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6 листопада Печерський суд обрав Лукаш запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою звільнення під заставу 5,1 млн грн. Заставу за неї вніс Вадим Новинський.

ГПУ підозрює Лукаш у заволодінні коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, під час її перебування на посаді міністра юстиції.

28 грудня Солом'янський суд Києва скасував запобіжний захід у відношенні Лукаш і зняв з неї процесуальні обов'язки.