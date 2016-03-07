На Донбасі затримали бойовика "ЛНР", який воював разом з "козаками" (відео)
16:20, 07 березня 2016Суспільство
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Під час наступу українських військ бойовик відмовився разом із іншими відступати до Луганська та продовжувати воювати.
СБУ затримала бойовика "ЛНР" / Скріншот
На Донбасі співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України спільно з поліцією затримали бойовика терористичної організації «Луганська народна республіка».
Як повідомляє прес-центр СБУ, у травні 2014 року зловмисник приєднався до одного з «казачих» угруповань терористів. Зі зброєю в руках чергував на блокпостах, перевіряв документи громадян та автотранспорт.
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Під час наступу українських військ бойовик відмовився разом із іншими відступати до Луганська та продовжувати воювати. Він залишив зброю і повернувся додому, де переховувався від правоохоронців.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Відео СБУ
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