На Донбасі затримали бойовика "ЛНР", який воював разом з "козаками" (відео)

На Донбасі співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України спільно з поліцією затримали бойовика терористичної організації «Луганська народна республіка».

Як повідомляє прес-центр СБУ, у травні 2014 року зловмисник приєднався до одного з «казачих» угруповань терористів. Зі зброєю в руках чергував на блокпостах, перевіряв документи громадян та автотранспорт.

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Під час наступу українських військ бойовик відмовився разом із іншими відступати до Луганська та продовжувати воювати. Він залишив зброю і повернувся додому, де переховувався від правоохоронців.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.