У Савченко побував священик - адвокат

Про це повідомив один з її адвокатів Марк Фейгін у Facebook.

"Щойно зателефонував голова СНК у Ростовській області Леонід Петрашис. Він вийшов від Савченко. Сказав, що Надія в задовільному стані. Планує брати участь в суді 9 березня. Також сьогодні її відвідав священик. Просив не голодувати. А вчора у в'язниці по черзі були керівник главку ФСВП у Ростовській обл., прокурор і місцевий омбудсмен", - написав Фейгін.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

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В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона в знак протесту оголосила голодування – третє, з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня державне обвинувачення вимагає, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмова їй у останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає сухе голодування.

Сьогодні українських консулів допустили до Савченко в СІЗО, після її відвідин вони заявили, що стан здоров'я льотчиці погіршився. Однак українських медиків не допускають до льотчицю.