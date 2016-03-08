У Росії затримали знімальну групу українського каналу, яка висвітлює процес над Савченко

Про це УНІАН повідомив журналіст радіо «Свобода» Антон Наумлюк.

«Знімальну групу телеканалу СТБ, яка висвітлювала процес у справі Надії Савченко, зупинили співробітники ДПС (капітан Шестаков) у Курській області нібито через те, що на машині числиться несплачений штраф. Хлопці в Росії лише кілька днів, жодних порушень не допускали, штрафи їм ніхто не виписував. Відвезли у відділення МВС РФ у Горшеченському районі. Забрали документи (капітан Звянельцев) і не віддають, де вони не кажуть», - наголосив він.

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«Після того, як ДПСівці, які доставили хлопців, пішли, до відділку викликали когось для проведення «допиту». Наполягають на допиті кожного окремо - де були, з ким зустрічалися і з ким розмовляли», - повідомив він.

Знімальну групу з трьох осіб телеканалу СТБ очолює журналіст Олена Шевчук. Знімальна група акредитована при МЗС РФ.

Наумлюк повідомив, що черговий відділення поліції по Горшеченському району Курської області повідомив, що знімальну групу СТБ доставлено у відділення для перевірки документів.

За його словами, за інформацією російської поліції, номери автомобіля каналу схожі на ті, що перебувають у розшуку.