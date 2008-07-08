Міліціонера за побиття підозрюваного запроторили до буцегарні

Прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу стосовно оперуповноваженого міліції П’ятихатського райвідділу внутрішніх справ, який 2 липня з метою отримати зізнання у крадіжках великої рогатої худоби завдав тяжких тілесних ушкоджень підозрюваному.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, 23-річний оперуповноважений неправомірно застосував службову гумову палицю, завдавши ушкоджень потерпілому, унаслідок чого останнього було доставлено до лікарні та прооперовано.

Кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 10 років.

4 липня Жовтневий районний суд Дніпропетровська виніс ухвалу про арешт оперуповноваженого.