Савченко не скаржиться на умови в СІЗО і готується до завтрашнього засідання суду - правозахисниця

"З боку Надії скарг на умови утримання не було. Камера, в якій вона утримується, (розрахована) на двох осіб, при цьому Надія утримується там одна. Є, відповідно, ліжко, стіл, стільці, полиці, на яких я бачила предмети, що належать їй. Вона займається творчістю, багато пише і працює... Є телевізор", - сказала Череватенко.

Читайте такожМЗС Росії назвав заклик США звільнити Савченко тиском на судЗа її словами, українка ретельно готується до засідання суду 9 березня, на якому планує виступити із заключним словом.

"Вона готується до завтрашнього дня, почуває себе на сьогоднішній день, я б сказала, в достатній мірі, щоб бути впевненою і завтра виступати в суді. Вона ще сказала, що завтра день народження Тараса Шевченка, і вона збирається про це говорити", - підкреслила правозахисниця.

Довідка УНІАН. Савченко почала сухе голодування 4 березня на знак протесту проти того, що російський суд відмовив їй в останньому слові і відклав засідання до 9 березня.

Українські консули 7 і 8 березня відвідували Савченко в СІЗО. За їх словами, стан здоров'я льотчиці погіршився.

Уповноважений президента України з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що російська влада дозволила українським лікарям оглянути Савченко 9 березня.

Сьогодні президент Петро Порошенко з посиланням на консула повідомив, Савченко, незважаючи на сухе голодування, знаходиться в бойовому настрої.

З 7 березня у багатьох містах світу проходять акції на підтримку Савченко, сьогодні, зокрема, акції відбулися в Києві, Львові та Москві.