УНІАН-Підтримка: Інспекція вимагає від Коростенської міськради очистити від забруднення річку Уж

Про це повідомила Держекоінспекція УНІАН у відповідь на прохання агентства перевірити факти забруднення річки Уж в місті Коростень Житомирської області.

Інспектори Державної екологічної інспекції провели перевірку стану водного об'єкта в місті і якість води. «На час проведення перевірки, в міському парку на відстані близько 150 метрів від пішохідного мосту вгору за течією річки Уж виявлена труба зливної каналізації діаметром 1 000 мм, з якої проводилося скидання вод сіруватого кольору у водний об'єкт», - говориться листі Держекоінспекції.

Крім того, результатами лабораторних досліджень проб води з цієї труби інспекція засвідчила наявність в ній концентрації забруднюючих речовин, які часто притаманні господарсько-побутовим стокам. Серед них, залізо, фосфати та інші речовини, які призводять до погіршення якості води в річці Уж.

«У відповідності зі ст. 10 Водного кодексу України здійснення заходів щодо раціонального використання і охорони вод належать до компетенції міської ради... У відповідності зі ст. 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» Державна екологічна інспекція направила лист Коростенській міській раді щодо прийняття заходів щодо усунення виявлених порушень вимог природоохоронного законодавства», - зазначають в Держекоінспекції.

Нагадаємо, раніше жителі міста Коростень Житомирської області звернулися до УНІАН в рамках проекту «УНІАН-Підтримка» зі скаргою на забруднення річки Уж. За їх інформацією, з дощового стоку, розташованого трохи вище за течією, через невеликий струмок (50 м від парку), у водну артерію потрапляють шкідливі речовини - вода стала сірою і має дивний запах. «Цей стік давно захований під землю, і до річки виходить тільки труба. Не так давно хтось почав скидати в нього відходи і це кардинально змінило міську артерію», - зазначають городяни.

Вони стурбовані тим, що стоки, які потрапляють в річку Уж, можуть бути небезпечні для живих організмів в самій річці та на її берегах, а також для людей, які часто гуляють в парку ім. Островського.

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