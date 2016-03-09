На Донеччині СБУ затримала бойовика "козачого" угруповання терористів (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, мешканець Дніпропетровщини приєднався до одного з "козачих" угруповань терористів у березні 2015 року з метою підзаробити.

Отримавши зброю та пройшовши бойову підготовку, він чергував при штабі незаконного збройного формування, основним завданням якого було проведення вогневої розвідки.

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Не отримавши обіцяних грошей (5 тисяч російських рублів щомісячно) бойовик покинув своїх спільників і намагався повернутися додому за підробленими документами.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.