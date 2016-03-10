У Люстраційному комітеті заявили, що половина керівників Нацполіції Києва розганяла Євромайдан

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Громадського люстраційного комітету Олександра Дрік під час засідання Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції.

Вона зазначила, що “із 78 керівників київської міліції уникли люстрації 33”. За її словами, “зараз більшість із них успішно пройшли переатестацію в нову поліцію, і це означає, що в Національній поліції половина людей у керівництві ті самі люди, які розганяли Євромайдан”.

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Дрік також наголосила, що на сьогодні є “недолюстрований Неволя - керівник Українського бюро Інтерполу, котрий більше року незаконно залишається на посаді”.

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Вона підкреслила, що цей факт свідчить про “прямий зв'язок з тим, що недавно із сайту Інтерполу зникли всі високопосадовці часів Януковича - думаю, що не треба пояснювати, для чого його залишали весь цей рік на посаді”.

За словами Дрік, в Україні залишається “кругова порука, яка зберігається вищим керівництвом через саботаж люстрації”, і це видно з того, що недолюстровані посадовці звільняються від люстрації недолюстрованими суддями.