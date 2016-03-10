Україна попросила Німеччину направити в РФ лікарів для Савченко - посол

Про це посол України у Федеративній республіці Німеччина Андрій Мельник повідомив у Twitter.

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"За дорученням президента Порошенка звернувся до німецької сторони із проханням якнайшвидше направити до Надії Савченко лікарів з ФРН", - наголосив Мельник.

Як повідомляв УНІАН, українські медики все ще не отримали дозволу на допуск до Савченко.

За словами адвоката української льотчиці Миколи Полозова, українським медикам, які спеціально приїхали до Ростова-на-Дону, російська влада допуску до Надії так і не надала.

Він зазначив, що зараз не можна нічого точно сказати про стан здоров'я Савченко, оскільки вона не допускає до себе російських лікарів. Вони можуть вимірювати лише їй артеріальний тиск і температуру.

Крім того, нагадав захисник, зараз поруч із СІЗО перебувають сестра і мати Савченко, а також консули України, які ведуть роботу з отримання дозволу на побачення з родичами та щодо обстеження українськими лікарями.