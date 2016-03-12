Пранкери заявили про готовність подати зустрічний позов до Фейгіна

"Ми не боїмося судитися з таким адвокатом, бо я щось не пам'ятаю, щоб він виграв хоч одну справу. У своєму блозі він звинуватив нас у педофілії і написав своїм українським підписникам, щоб вони відправили нас у пекло. Про педофілію — це наклеп, а щодо пекла – це вже можна розцінювати як загрозу", — цитує Кузнєцова РИА Новости.

Читайте такожАдвокат Савченко Фейгін обіцяє подати в суд на російських пранкерів Лексуса та Вована

Як повідомляв УНІАН, 10 березня стало відомо про те, що Надія Савченко, яка незаконно утримується в російському СІЗО, припинила сухе голодування після того, як її про це в листі попросив президент Петро Порошенко. Пізніше в адміністрації глави держави заявили, що лист, який їй нібито відправив Порошенко, є фейком.

Після цього, російські пранкери Лексус та Вован зізналися, що самостійно написали документ і передали його одному із захисників Савченко - Фейгіну. Пранкери пояснили, що, в першу чергу, переслідували "гуманні цілі".