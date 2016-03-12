ЗМІ: Стан здоров'я Савченко покращився

У неї запрацювали нирки і знизилася температура, повідомляє ТСН.

Льотчиця п'є дитячу суміш. Однак тиск досі залишається низьким. Побачити українську льотчицю дозволили члену громадської спостережної комісії Ростовської області Валентині Череватенко. Лікарів до Савченко досі не пускають.

Сама Савченко стверджує, що почувається добре, але медики попереджають – в її ситуації людині важко адекватно оцінити свій стан.

Російський омбудсмен Елла Панфілова заявила, що з понеділка буде вимагати зустрічі Савченко з лікарями.

У Міністерстві закордонних справ Росії тим часом, незважаючи на міжнародний тиск, наполягають, що говорити про повернення Савченко в Україну можна буде тільки після оголошення вироку. Разом з тим у ЗМІ просочилася інформація, ніби-то президент РФ Володимир Путін пообіцяв канцлеру ФРН Ангелі Меркель звільнити Савченко і повернути її на Батьківщину.

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Довідка УНІАН. Савченко у Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення, і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили у полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії. Савченко незаконно утримується в РФ з середини літа 2014 року.

У середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.

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Російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня.

Прокуратура вимагає засудити Савченко до 23 років позбавлення волі.

Савченко почала сухе голодування з 4 березня на знак протесту проти того, що російський суд відмовив їй в останньому слові і відклав засідання до 9 березня.

Українські консули 7 і 8 березня відвідували Савченко в СІЗО. За їхніми словами, стан здоров'я льотчиці погіршився.

10 березня один із її адвокатів Марк Фейгін заявив, що льотчиця припинила сухе голодування, розпочате 4 березня, однак стан її критичний.

Українські медики з початку тижня перебувають у Ростові-на-Дону й очікують на надання дозволу відвідати льотчицю.