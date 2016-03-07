У Мармуровому морі відбулися навчання загону кораблів ВМС України та Туреччини

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

У складі групи українські і турецький кораблі провели тактичне маневрування, тренування з протиповітряної оборони, організації зв’язку, виконали інші завдання.

Згідно з планом спільних дій передбачені також спільні базові тренування, підготовка екіпажів українських кораблів у навчальному центрі підготовки надводних сил ВМС Туреччини.

Читайте такожУ ВМС України проходять службу майже тисяча жінок, у тому числі близько 100 офіцерів

Напередодні загін кораблів ВМС ЗСУ на переході Чорним морем удосконалював взаємодію з літальними апаратами морської авіаційної бригади. Зокрема, були відпрацьовані посадки (злети) вертольотів на палубу фрегата «Гетьман Сагайдачний». Крім того, кораблі виконали завдання в рамках операції із гарантування морської безпеки у Чорноморському регіоні «Чорноморська гармонія».

Читайте такожДва роки тому Росія закрила Олімпіаду у Сочі і пішла в наступ на Україну

Зазначається, що в командуванні українських ВМС надають важливого значення проведенню спільних заходів з турецькими колегами, оскільки тісна і плідна співпраця флотів двох країн зміцнює морську безпеку і додає стабільності у регіоні Чорного моря, а також сприяє якнайшвидшому опануванню українськими ВМС стандартів НАТО.

Як додали у прес-центрі, з весни 2014 року українські ВМС вперше демонструють Державний прапор України на морських просторах за межами Чорного моря.