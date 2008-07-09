Ющенко зустрівся з делегацією Вселенського патріархату

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив з делегацією Вселенського патріархату підготовку до святкування 1020-річчя хрещення Київської Русі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави української держави, Президент під час зустрічі з делегацією висловив переконання, що святкування 1020-річчя Хрещення Київської Русі є надзвичайно важливою подією для нашого суспільства, та висловив сподівання, що урочисті заходи з цієї нагоди сприятимуть об`єднавчим процесам в українському православ`ї.

Довідка УНІАН. Згідно з Указом Президента №256 від 24 березня 2008 року 1020-річчя Хрещення Київської Русі відзначатиметься в нашій державі протягом липня-серпня 2008 року.