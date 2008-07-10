Кабмін вирішив контролювати якість комунальних послуг

Кабінет міністрів України затвердив концепцію розвитку системи держрегулювання діяльності суб`єктів природних монополій на ринку комунальних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що концепція дає можливість державі «увійти до системи контролю» встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, а також вводить спеціальну інспекцію державою якості послуг, що надаються.

Проте прем`єр зазначила, що для введення концепції в дію Верховній Раді необхідно прийняти зміни до бюджету, оскільки в ньому закладені кошти на фінансування структур, які здійснюватимуть інспекцію якості послуг, що надаються.