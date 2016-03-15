Справа російських ГРУшників: На сім'ю одного з основних свідків скоєно напад

16:22, 15 березня 2016
Суспільство
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На родичів одного зі свідків у справі російських ГРУшників, бійця 92-ї бригади ЗСУ скоєно напад.

фото: УНИАН

Про це у вівторок журналістам заявив військовий прокурор Ігор Німченко, повідомляє Медиазона.

За словами адвоката, 14 березня, в квартиру одного з основних свідків у справі ГРУшників бійця 92-ї бригади ЗСУ, екс-співробітника СБУ Кирила Вереса увірвалися невідомі.

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У квартирі в цей час перебувала сім'я Вереса - дружина і маленька дитина.

"Подзвонили у двері люди у формі ЖКГ, вони відкрили. [Нападники] наділи мішок дружині на голову, це молода дівчина, у неї малолітня дитина. Запитували про зброю, про документи, забрали з сейфа зброю, на яку був дозвіл у свідка Вереса, і документи. Зараз це зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань", — розповідає прокурор.

Прокурор уточнив, що до голови дружини Вереса приставляли вогнепальну зброю.

За його словами, дії невідомих зловмисників кваліфіковані як розбійний напад.

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