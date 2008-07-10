На Чернігівщині понад 30 сіл не мають мешканців

У Чернігівській області 32 села взагалі не мають мешканців.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики Чернігівської області.

Зокрема, за даними управління, в області простежується динаміка неухильного скорочення чисельності населення. Упродовж 2007 року область втратила 16 тис. мешканців і станом на 1 січня 2008 року загальна кількість наявного населення становила 1 млн. 135,9 тис. осіб.

За попередніми розрахунками, на 1 червня 2008 року кількість мешканців Чернігівщини скоротилася ще на 6,6 тис. осіб. – до 1 млн. 129,3 тис. осіб. Відповідно, зменшується частка населення Чернігівської області в загальній чисельності населення України: у 2001році вона становила - 2,6%, у 2008 році - 2,4%.

У загальній структурі населення Чернігівщини переважають міські мешканці, чисельність яких на 1 січня цього року складала 697,1 тис. осіб. Причому частка їх постійно зростає: 58,4% у 2001 році, 61,4% – у 2008 році. Селяни становлять 38,6% населення області (438,8 тис. осіб). Населення області проживає у 15 містах, 30 селищах міського типу та 1 тис. 486 селах, з яких 32 - порожні, тобто взагалі не мають мешканців, у 72 проживають до 5 мешканців.