ВОЛЯ готова надати АМК всю необхідну допомогу, як і завжди

Компанія ВОЛЯ занепокоєна рішенням Антимонопольного комітету України про порушення проти компанії справи, проте готова сприяти АМКУ в пошуку істини.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН президент компанії ВОЛЯ Сергій БОЙКО.

При цьому він відзначив, що ця стурбованість викликана, перш за все, тим, що компанія впродовж всієї своєї діяльності діяла і діє виключно в рамках існуючого правового поля України.

«Компанія ніколи не порушувала і не порушує вимог закону - це основний принцип роботи компанії», - сказав він.

С.БОЙКО відзначив, що в цьому «міг переконатися», зокрема, і Антимонопольний комітет, якому компанія ВОЛЯ «надала повну і детальну інформацію про плани виведення з експлуатації застарілого аналогового устаткування, економічних обгрунтувань, а також інформації про заходи, що їх вживає компанія з інформування населення, і зокрема заходи із захисту малозабезпечених категорій».

За його даними, така інформація надається в АМКУ щомісячно і щоквартально продовж уже більш як 8 місяців.

Проте, як відзначив С.БОЙКО, «оскільки АМКУ, відповідно до закону, має право проводити розслідування і дослідження з будь-якого приводу, ми як і раніше готові надавати усіляке сприяння проведенню неупередженого і компетентного дослідження».

Водночас, за його словами, «певне занепокоєння» викликає формулювання в заяві заступника голови АМКУ, яке обнародуване в деяких ЗМІ, про те, що «справу порушено за фактом зловживання».

«При цьому сам факт зловживання не встановлений, і вже тим паче не доведений. Але сподіваємось, що це не вплине на об`єктивність і неупередженість дослідження», - відзначив С.БОЙКО.