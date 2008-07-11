МВФ: всесвітня економіка - між льодом спаду й полум'ям інфляції

Виконавчий директор Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОС-КАН констатує, що сьогодні світова економіка переживає не кращі часи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це он заявив сьогодні в Ялті в ході 5-го саміту «Ялтинська європейська стратегія» (YES).

«Ніхто не скаже, що в світовій економіці хороша температура. Зараз ми знаходимося між льодом спаду й полум`ям інфляції», - відзначив Д.СТРОС-КАН.

За його словами, сьогодні світ переживає першу велику кризу ХХI сторіччя. «Це буря з двома компонентами», - зазначив представник МВФ. За його словами, перший компонент – це фінансова криза, «яка почалася в серці системи – в США». Другий компонент – підвищення цін на продукти харчування.

Довідка УНІАН. "Ялтинська європейська стратегія" (YES) - незалежна міжнародна організація, що об`єднує відомих політиків, бізнесменів, громадських діячів і журналістів з метою реформування України й сприяння її вступу до ЄС.