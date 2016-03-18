МЗС сподівається, що санкційний "список Савченко" допоможе звільнити всіх українських політв'язнів

Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко під час Години запитань до уряду в парламенті.

Зокрема, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Світлана Заліщук звернулася до заступника глави МЗС із питанням щодо можливого альтернативного санкційного списку щодо усіх українських політв’язнів, за аналогією зі "списком Савченко".

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Пристайко зазначив, що "список Савченко" створюється за аналогією зі "списком Магнітського" і "ідея в тому, щоб розширити його, щоб можна було використовувати і по відношенню до всіх політичних в'язнів".

"Я сподіваюся, що так само він буде використаний для того, щоб продовжити тиснути на Російську Федерацію для звільнення не лише Савченко", - сказав Пристайко.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня президент Петро Порошенко передав лідерам ЄС санкційні пропозиції України проти осіб, які фабрикували справу проти Савченко.

Порошенко закликав президента Європарламенту та президента Європейської ради посилити тиск на Росію для забезпечення негайного звільнення Савченко та інших українців, незаконно утримуваних в російських в’язницях.

"Я пропоную, щоб цей список не був обмежений тільки випадком Савченко, щоб до нього були включені всі відповідальні в Росії до незаконного ув'язнення Сенцова, Кольченка і Афанасьєва та інших", - заявив Петро Порошенко.

За даними ЗМІ, у санкційний "список Савченко" увійшли 44 росіянина та 2 українців.