У Львові перед Оперним театром з'явиться "сухий" фонтан

Львівська міська рада надала згоду на демонтаж фонтану перед Оперним театром та спорудження на його місці «сухого» фонтану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С.Крушельницької облаштують світломузичний «сухий» фонтан (без чаші).

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Інвестор - благодійний фонд «Сокар-Благо», завершив проектування і весною 2016 року розпочне роботи. Усе інженерне обладнання замовлено в Канаді. Орієнтовна вартість фонтану разом з ремонтом площі – 300 тис. євро.

«Європа давно відійшла від звичних фонтанів, тому що в чаші назбирується дуже багато бруду, а також тому, що з неї йдуть величезні випаровування – близько 20% у спекотний день. Тому є ідея зробити фонтан в один рівень із гранітним замощенням», - зазначив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський.

Як розповів архітектор проекту Іван Юнаков, саму площу біля Оперного театру повністю оновлять: тут облаштують клумби, насадять зелень, аби створити нею шумовий екран від проспекту, який проходить з обох боків від театру, та забезпечити звукову ізоляцію.

У фонтані також встановлять метеостанцію, яка буде слідкувати за напрямком вітру та вологістю й регулюватиме висоту води.

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Окрім того, він буде світломузичним: як підкреслює Юнаков, музика гратиме не постійно, а буде сполучена з Оперним театром – тобто, те, що відбуватиметься там, водночас буде чутно й на вулиці. Також на площі вбудують світлодіодні світильники для підкреслення величі театру та підсвітять лавочки.

Нинішній фонтан перед Оперним театром був збудований у 2008 році.