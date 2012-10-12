Як виглядатиме Поштова площа після перебудови (макет)

Як зазначається, новий варіант проекту площі «ще затверджуватиме містобудівна рада, але, швидше за все, зміни якщо і будуть, то незначні - площу обіцяють здати до Дня міста, тобто до кінця травня, а з урахуванням запланованого - часу залишилося мало».

«Ми вирішили озеленити площу, там з'являться дерева в діжках. Фонтан буде невеликим - діаметром 12 метрів, світломузичний і «сухого типу». Кияни зможуть зайти у фонтан, пройтися поряд зі струменями води, побродити лабіринтом, постояти серед танцюючих струменів, при цьому не намокнувши», - розповів архітектор Ю.Бородкін.

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За його словами, взимку там можна буде кататися на ковзанах. «На площі з'явиться декоративне підсвічування, ліхтарі і лавки. Також буде дуже красива гранітна кладка. Що стосується «Макдональдса», то ми хочемо бачити будівлю скляною. Проте ми не можемо впливати на їхнє рішення, тому потрібно ще почекати», - сказав він.

Архітектор Г.Духовичний сказав, що вони попрацювали і над підземним простором. «Там буде два поверхи. Частину віддадуть під паркінг, частину під щось інше. Ми зараз працюємо над тим, щоб був органічний перехід з площі під землю», - наводить його слова газета "Сегодня".