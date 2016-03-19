У МЗС заявили, що внаслідок катастрофи Boeing в Ростові-на-Дону загинули семеро українців

Про це повідомили в департаменті консульської служби МЗС, передає "Європейська правда".

"Сьогодні вночі, під час здійснення повторної спроби заходу на посадку, зазнав катастрофи Боїнг 737-800 авіакомпанії, що належить ОАЕ. Літак виконував рейс з Дубая в Ростов-на-Дону. Всі 55 пасажирів та 7 членів екіпажу, що перебували на борту, загинули. За попередніми даними, на борту перебувало 7 громадян України. З’ясуванням громадянства загиблих займаються генконсульства України в Дубай та в Ростові", - стверджують у зовнішньополітичному відомстві.

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Раніше УНІАН повідомляв, що більшість пасажирів літака Boeing 737-800 еміратської авіакомпанії FlyDubai, який зазнав катастрофи в аеропорту Ростова-на-Дону, були громадянами Росії.

Пасажирський літак Boeing-737-800 авіакомпанії Fly Dubai розбився при посадці в аеропорту Ростова-на-Дону. На борту перебували 62 людини, всі вони загинули.