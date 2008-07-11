На Луганщині батьки й учні однієї з шкіл відстояли право навчатися українською

Учні 10 класу школи №7 міста Рубіжне, що на Луганщині, та їхні батьки відстояли право навчатися українською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції в Луганській облдержадміністрації повідомила заступник начальника управління освіти та науки ОДА Наталя КРИШТАЛЬ.

«10 клас з українською мовою навчання в СШ №7 м. Рубіжне буде працювати з 1 вересня», - сказала вона.

За її словами, конфліктна ситуація у Рубіжному щодо закриття українського 10-го класу в СШ №7 була вирішена одразу після звернення батьків до місцевого органу освіти.

Однак суспільний резонанс був викликаний оприлюдненим у ЗМІ зверненням учнів 9-Б класу цієї школи та їхніх батьків проти запровадження навчання російською мовою у 10 класі. (Усі попередні 9 років діти навчалися українською мовою, тому вони і їхні батьки були обурені, коли адміністрація закладу повідомила, що навчання в 10 класі буде здійснюватися російською мовою).

Н.КРИШТАЛЬ повідомила, що у 2008-2009 навчальному році у Рубіжанській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №7 з першого вересня будуть функціонувати два 10-х класи: гуманітарного напрямку історичного профілю – з російською мовою навчання і природничо-математичного напрямку біологічно-хімічного профілю – з українською мовою навчання.

На сьогодні в Рубіжному українською мовою навчаються 309 учнів у двох школах міста, тоді як 3 тис. 917 учнів у семи школах навчаються російською мовою.