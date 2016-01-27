HRW: Ситуація з правами людини в окупованому Криму залишається репресивною, будь-яка критика придушується

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) констатувала значні порушення прав людини на окупованих територіях Донбасу та в Криму.

Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні звіті HRW (26-е видання) із дотриманням прав людини в більш ніж 90 країнах світу.

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Перемир’я, яке розпочалося у вересні 2015 року, сприяло значному зменшенню кількості бойових дій, під час яких порушення міжнародного гуманітарного права завдавали серйозної шкоди мирним жителям, але безпека і права тих мешканців, котрі лишилися у зоні конфлікту, і досі під загрозою, наголосили у міжнародній правозахисній організації.

«Активний конфлікт може перетворитися на заморожений, але захист мирних мешканців та гарантії дотримання їхніх прав мають лишатися пріоритетами для усіх сторін у східній Україні», - зазначила експерт Human Rights Watch з Європи та Центральної Азії Юлія Горбунова.

«Ані органи влади України, ані бойовики у своїх діях на сході країни не мають ігнорувати чи порушувати права цивільного населення», - додала експерт.

Як зазначається у звіті Human Rights Watch, від мін та вибухонебезпечних предметів гинуть та отримують поранення мирні жителі, включаючи дітей. Обмеження на пересування між територіями, що перебувають під контролем бойовиків, та рештою території України, перешкоджають мирним жителям в отриманні доступу до соціальних сервісів, державної допомоги та медицини. Бойовики забороняють або втручаються в роботу гуманітарних місій у Донецькій та Луганській областях, перешкоджаючи доступу цивільних осіб до гуманітарної допомоги.

«І українська армія, і сили ополченців здійснювали невибіркові атаки, що призводили до загибелі та поранень мирних мешканців. Також існують переконливі свідчення того, що обидві сторони вдавалися до тортур і жорстокого та такого, що принижує гідність, поводження з полоненими. Розслідування щодо цих зловживань проводяться дуже рідко», - йдеться у звіті організації.

Крім того, у Human Rights Watch вважають, що «протягом 2015 року український уряд зробив спірні кроки, спрямовані на обмеження свободи висловлення поглядів, зокрема, прийнявши закон про заборону комуністичної символіки та криміналізувавши пропаганду комуністичної ідеології».

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Також у правозахисній організації зауважили, що позиція влади «щодо ЛГБТ-руху була суперечливою, гомофобія і нетолерантність лишаються широко розповсюдженими».

«Ситуація з правами людини у Криму під російською окупацією лишається репресивною, будь-яка критика послідовно придушується. Люди, які відмовилися від російського громадянства і лишили українське, стикаються з ускладненнями та дискримінацією у доступі до освіти, роботи та державної допомоги», - констатували у Human Rights Watch.